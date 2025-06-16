«Молодежью движет азарт и желание прославиться». Какие опасности таит в себе увлечение зацепингом?

25 апреля в 20.00 правоохранителям поступила информация о том, что в больницу доставлен несовершеннолетний учащийся столичного колледжа, с диагнозом «ожог кожи 50%, раны и ссадины в области лица, рук, спины». Парень рассказал, что в тот день на станции Степянка вместе со знакомым залез на крышу электропоезда. Во время движения несовершеннолетнего ударило током, после чего он упал на землю. Ребенок оказался в реанимации.