«Молодежью движет азарт и желание прославиться». Какие опасности таит в себе увлечение зацепингом?

Каникулы — долгожданное время отдыха для школьников. Однако в этот же период возрастает риск различных происшествий. На каникулах дети нередко оказываются предоставленными самим себе, что повышает вероятность совершения ими необдуманных поступков и попадания в опасные ситуации, особенно вблизи железнодорожного полотна. Как обезопасить детей и предупредить возможные происшествия, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо.
Причиной всех травмирований на железной дороге является нарушение правил.
«В течение года мы фиксируем в среднем около 100 случаев травмирования на железной дороге. Так, в прошлом году в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта пострадали 92 человека (столько же, сколько и в позапрошлом). Из числа пострадавших 68 погибли (из них двое несовершеннолетних), 24 получили травмы. 58,7% от общего количества пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Геннадий Ворсо.
По состоянию на 1 июня 2025 года из-за несчастных случаев на железной дороге уже пострадали 28 человек, из которых 13 погибли, 15 травмированы. На объектах железнодорожного транспорта травмированы пять несовершеннолетних, из которых три смертельно, один получил электротравму, один с травмами различной степени тяжести находится в больнице.
Так, 9 марта в 21.13 на 861-м км перегона Залесье — Сморгонь поездом региональных линий Минск — Гудогай смертельно травмирован несовершеннолетний, учащийся одного из учебных заведений Сморгони. Парень выбежал на пути перед приближающимся поездом.
21 марта около 17.10 на 152-м км перегона Климовичи — Волосковня поездом региональных линий Белынковичи — Кричев смертельно травмирован учащийся одного из колледжей Могилевской области, который также выбежал на пути перед движущимся поездом.
25 апреля в 20.00 правоохранителям поступила информация о том, что в больницу доставлен несовершеннолетний учащийся столичного колледжа, с диагнозом «ожог кожи 50%, раны и ссадины в области лица, рук, спины». Парень рассказал, что в тот день на станции Степянка вместе со знакомым залез на крышу электропоезда. Во время движения несовершеннолетнего ударило током, после чего он упал на землю. Ребенок оказался в реанимации.
«Причиной таких инцидентов является нарушение гражданами правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, правил перехода путей, несоблюдение мер безопасности либо отвлечение. Например, люди переходят железную дорогу в наушниках или закрывают себе обзор капюшоном. Из-за этого человек не слышит сигналов или не видит приближения поезда», — подчеркнул начальник управления.
Зацеперство — опасное увлечение.
«Одной из причин травмирования является зацепинг — опасное увлечение, которое наказывается по закону и может привести к травмированию или даже гибели. Зацепер проезжает с внешней стороны вагона, зацепившись за него или находясь на подножке. Это исключительно целенаправленное действие. Подростки смотрят в интернете ролики, на которых кто-то так делает, и пытаются повторить увиденное. Несовершеннолетними движет азарт и желание прославиться в сети», — рассказал Геннадий Ворсо.
В 2025 году зафиксировано уже 12 фактов зацеперства. «В общем количестве совершаемых несовершеннолетними правонарушений это небольшая часть. Вместе с тем каждый случай влечет опасность для здоровья и жизни ребенка. Он может упасть с поезда во время движения или получить удар током», — подчеркнул начальник управления.
Геннадий Ворсо напомнил, что самовольный проезд в поезде либо посадка или высадка из него во время движения, проезд на подножке или крыше вагона влекут штраф до трех базовых величин (1 БВ — Br42). Если же действия зацеперов привели к остановке поезда и нарушению деятельности организации, то это влечет ответственность по ст.19.1 КоАП, она предусматривает штраф до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.
Подростковое хулиганство на железной дороге.
«В последнее время увеличилось количество правонарушений, создающих угрозу безопасному движению поездов: порча устройств оповещения и коммуникации, выбивание окон в вагонах во время движения составов, размещение различных объектов на рельсах. Подобные нарушения зачастую происходят из-за юношеского озорства и вследствие умышленных поступков молодых людей, оставшихся без контроля со стороны взрослых. Подростки не осознают последствия, к которым могут привести их действия», — подчеркнул Геннадий Ворсо.
Он отметил, что в прошлом году было совершено 56 правонарушений, создающих угрозу безопасному движению поездов, в том числе 16 фактов разбития стекол в подвижном составе, 30 наложений посторонних предметов на рельсы.
«В зависимости от последствий, за такие действия может наступить как административная, так и уголовная ответственность. Если будет разбито стекло, либо человек положит камушек на рельсы, то будет административная ответственность. При причинении тяжких телесных повреждений, повреждении линзы семафора, проводов в релейном шкафу, что создаст угрозу движению поездов — уголовная», — добавил начальник управления.
Как правоохранители борются с правонарушениями на железной дороге.
«Для предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних мы выступаем в учебных заведениях, публикуем профилактические материалы в СМИ, в интернете. Совместно с Белорусской железной дорогой мы готовим ролики, издаем раскраски, чтобы доводить детям правила безопасности, возможные последствия противоправных действий. Также сотрудники органов внутренних дел патрулируют объекты железной дороги, сопровождают поезда. Мы проводим специальные мероприятия в точках, где чаще всего фиксируется переход путей в неположенных местах. Правоохранители на месте проводят разъяснительные беседы, составляют протоколы в отношении нарушителей», — рассказал Геннадий Ворсо.
БЖД в свою очередь устанавливает ограждения вдоль путей, чтобы предупредить переход в неустановленных местах и иные правонарушения. Места, в которых отмечается наибольшее количество нарушений правил пересечения путей, оборудуются пешеходными переходами, некоторые из которых оснащают автоматическим оповестителем о приближении поезда.
«Напоминаю о необходимости следовать определенным правилам поведения вблизи железнодорожных путей, которые позволят сохранить жизнь и здоровье. Пересекать пути следует лишь в предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя заходить за ограничительную линию у края платформы, за исключением посадки в вагон и высадки из него. Запрещается подлезать под транспортные средства, перелезать через автосцепные устройства и залезать на вагоны. Во время нахождения вблизи путей откажитесь от использования телефонов и наушников. Родители должны напомнить детям, что железная дорога — зона повышенной опасности, где малейшая неосторожность может привести к трагическим последствиям», — резюмировал начальник управления.
БЕЛТА. -0-