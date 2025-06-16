В башкирской деревне женщины с детьми спаслись от медведя благодаря спасателям

Сегодня, 16 июня, в деревне Сергеевка Мелеузовского района Башкирии произошел инцидент с участием дикого животного. Подробности рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Две женщины с двумя детьми 5 и 12 лет обратились за помощью после встречи с медведем в лесу недалеко от базы отдыха. Прибывшие спасатели эвакуировали всех четверых в безопасное место и оказали им психологическую поддержку.
Отмечается, что это уже не первый случай появления медведей вблизи населенного пункта, расположенного на берегу Нугушского водохранилища. Кирилл Первов призвал проявлять внимательность и осторожность.
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