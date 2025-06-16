Минтруда сказало, как должен выглядеть расчетный листок работника в Беларуси

Еще должен быть указан состав заработной платы с расшифровкой. Речь идет о тарифной ставке, окладе, премии, надбавке (за стаж, квалификацию, вредные условия и так далее). Прописаны должны быть доплаты (за сверхурочную работу, ночные смены, работу в выходные). А еще компенсационные выплаты. Например, за неиспользованный отпуск. Листок должен содержать и информацию об оплате больничных, отпускных (если они были в расчетном периоде). Там же могут быть и другие выплаты. Например, материальная помощь, командировочные.