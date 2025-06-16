Минтруда сказало, как должен выглядеть расчетный листок работника в Беларуси

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало, что должен содержать расчетный лист работника.
Специалисты рассказали, что обязательные реквизиты должны содержать наименование нанимателя. Там должно быть ФИО работника, должность/профессия, табельный номер (при наличии). И разумеется, что должен быть указан расчетный период, то есть месяц, за который производится выплата.
Еще должен быть указан состав заработной платы с расшифровкой. Речь идет о тарифной ставке, окладе, премии, надбавке (за стаж, квалификацию, вредные условия и так далее). Прописаны должны быть доплаты (за сверхурочную работу, ночные смены, работу в выходные). А еще компенсационные выплаты. Например, за неиспользованный отпуск. Листок должен содержать и информацию об оплате больничных, отпускных (если они были в расчетном периоде). Там же могут быть и другие выплаты. Например, материальная помощь, командировочные.
Кроме того, в расчетном листке должны быть указаны удержания из зарплаты. Речь идет про подоходный налог (НДФЛ — 13%) и отчисления в ФСЗН (1% — пенсионное страхование). Еще должны быть отмечены профсоюзные взносы (если работник состоит в профсоюзе) и отчисления в иные общественные организации. Если есть, то и алименты, возмещение ущерба.
Также должны быть указаны итоговые суммы: начисленная зарплата (до вычетов), сумма удержаний и сумма к выплате («на руки»).
В дополнительные требования входит то, что расчетный листок может быть в бумажном или электронном виде (с согласия работника). Отмечается, что наниматель обязан выдавать его ежемесячно, обычно в день выплаты зарплаты. Подчеркивается, что форма листка не унифицирована, но должна быть понятной и содержать все обязательные данные.
В Минтруда обратили внимание, что если наниматель не выдает расчетный листок или в нем нет обязательной информации, работник вправе потребовать разъяснений или обратиться в госинспекцию труда.
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