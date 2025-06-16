В Беларуси объявлен конкурс для назначения стипендий Президента аспирантам на 2026 год

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с указом Президента от 6 сентября 2011 года № 398 «О социальной поддержке обучающихся» Министерство образования совместно с Национальной академией наук Беларуси объявили о проведении открытого конкурса по назначению стипендий Президента аспирантам на 2026 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.
Выдвижение кандидатур для назначения стипендий проводится в три этапа. Первые два этапа для участников из числа аспирантов, обучающихся в научных организациях Национальной академии наук Беларуси, проводятся в Академии наук. Информация о порядке и условиях проведения открытого конкурса размещена на сайте НАН.
Оформленные в соответствии с установленными требованиями документы необходимо представить до 15 сентября 2025 года в главное управление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси по адресу: 220072, Минск, пр. Независимости, 66, к.404 (тел.: 350−26−03, отв. Иванюкович Анна Владимировна).-0-