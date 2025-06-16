В Беларуси объявлен конкурс для назначения стипендий Президента аспирантам на 2026 год

Выдвижение кандидатур для назначения стипендий проводится в три этапа. Первые два этапа для участников из числа аспирантов, обучающихся в научных организациях Национальной академии наук Беларуси, проводятся в Академии наук. Информация о порядке и условиях проведения открытого конкурса размещена на сайте НАН.