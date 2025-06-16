Переедание на границе со смертью: от чего умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

В возрасте 28 лет скончалась известная мукбанг-блогер Марина Кузьменко, более известная в Сети как Маришка Майонезик. Она скончалась от панкреатита еще 9 июня. В своих видеороликах девушка употребляла нездоровую еду в огромных количествах, что, скорее всего, и стало причиной отказа поджелудочной железы. «Вечерняя Москва» узнавала, почему блогер стала такой популярной и чем вредит организму переедание.
Кто такая Маришка Майонезик.
Марина Кузьменко из Костромской области прославилась в Сети благодаря роликам в формате мукбанга — поедания большого количества еды на камеру. Пристрастие к еде у Марины и вправду было настоящим: в одном из ее аккаунтов даже стоит статус «Люблю покушать». Однако блюда, которые готовила Кузьменко, не имели ничего общего со здоровым питанием.
— На ужин у меня сегодня вот такая курочка-кура, гречечка-греча и вот такой майонезик-майонез, — говорила она в одном из роликов.
Майонезом блогерша любила заправлять любую еду, поэтому продукт часто фигурировал в роликах. Кстати, именно поэтому пользователи Сети запомнили Кузьменко, как жизнерадостную Маришку Майонезик. Со временем следить за ее эфирами и мукбангами стали 30 тысяч человек. Подписчиков удивляла способность Маришки вмещать в себя огромное количество еды за один присест. При этом каждое блюдо она заправляла «майонезиком».
Кроме еды, в своем аккаунте блогер показывала и своего пятилетнего сына, которому осенью исполнится шесть лет. И, судя по публикациям, своего ребенка Кузьменко очень любила.
Что стало причиной смерти.
С конца апреля девушка перестала вести блог, а 15 июня стало известно, что у Маришки отказала поджелудочная железа. Блогера не стало 9 июня в больнице города Шарья Костромской области. Ее смерть подтвердили родственники. Спровоцировать недуг могло переедание: девушка ела очень много нездоровой пищи.
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К чему еще может привести переедание.
Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, перееданием можно спровоцировать не только панкреатит, но и другие опасные состояния, повышающие риски летального исхода. Среди них:
повышение сердечного ритма, аритмия.
— Сердце и легкие взаимодействуют через диафрагму. Переедание же сильно повышает внутрибрюшное давление, желудок начинает давить на диафрагму, вслед за этим смещаются легкие и нижняя стенка сердца. Сердце хуже перекачивает кровь, как следствие, может произойти инфаркт либо нарушение сердечного ритма (аритмия), — рассказал эксперт.
удушье.
Терапевт также отметил, что пищевод и трахея находятся близко друг к другу, что повышает риск задохнуться в случае внезапной рвоты из-за переедания.
— Как правило, это состояние развивается настолько быстро, что часть содержимого в желудке может попасть в дыхательные пути. Происходит асфиксия, человек задыхается и может умереть, — предупредил Кондрахин.
повышение внутричерепного давления.
Употребление еды в большом количестве также может повысить внутричерепное давление и вызвать инсульт:
— Во время приема пищи кишечник давит на брюшную аорту и запускает процесс повышения внутричерепного давления. Впоследствии это может спровоцировать инсульт.
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