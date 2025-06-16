Переедание на границе со смертью: от чего умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

В возрасте 28 лет скончалась известная мукбанг-блогер Марина Кузьменко, более известная в Сети как Маришка Майонезик. Она скончалась от панкреатита еще 9 июня. В своих видеороликах девушка употребляла нездоровую еду в огромных количествах, что, скорее всего, и стало причиной отказа поджелудочной железы. «Вечерняя Москва» узнавала, почему блогер стала такой популярной и чем вредит организму переедание.