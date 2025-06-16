Ночное освещение городов на три недели продлевает «сезон роста» растений

К такому выводу пришла группа биологов из США, Китая и Германии под руководством доцента Университета Вандербильта (США) Мэн Линь при изучении того, как ночное искусственное освещение влияет на рост флоры в 428 городах, а также в сопредельных с ними регионах природы и сельской местности. В число этих населенных пунктов вошли крупнейшие мегаполисы мира, в том числе Пекин, Нью-Йорк и Париж, а также большое число менее крупных населенных пунктов.