Ночное освещение городов на три недели продлевает «сезон роста» растений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Исследователи из США, Китая и Германии обнаружили, что яркое освещение крупных городов заставляет растения начинать сезон роста примерно на 12 дней раньше обычного и продлевает его концовку на 11 дней по сравнению с тем, как эти же самые представители флоры растут на природе или в сельской местности. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в журнале Nature Cities.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что искусственное ночное освещение больших городов оказывает на порядки более сильное влияние на продолжительность сезона роста растений, чем температуры воздуха, что особенно характерно для концовки этого периода. Этот фактор необходимо учитывать при планировании и развитии городской среды», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа биологов из США, Китая и Германии под руководством доцента Университета Вандербильта (США) Мэн Линь при изучении того, как ночное искусственное освещение влияет на рост флоры в 428 городах, а также в сопредельных с ними регионах природы и сельской местности. В число этих населенных пунктов вошли крупнейшие мегаполисы мира, в том числе Пекин, Нью-Йорк и Париж, а также большое число менее крупных населенных пунктов.
Для получения подобных сведений ученые измерили уровень освещенности при помощи климатических спутников из флотилии JPSS, а также проанализировали то, как меняются температуры во время весны, лета и осени, и другие климатические параметры, влияющие на рост растений в теплое время года. Опираясь на эти данные, исследователи измерили то, как искусственное освещение, температуры воздуха и прочие факторы влияли на рост растений.
Проведенные учеными расчеты неожиданно показали, что ночное освещение городов значительно сильнее влияло на продолжительность «сезона роста» городской флоры, чем колебания температур и прочие факторы, что в особенности было характерно для городов, расположенных в умеренном климатическом поясе с сухой зимой, а также в холодных регионах Евразии с низким уровнем зимних осадков. В этих регионах период роста растений был примерно на три недели дольше в ярко освещенных городах, чем в соседних с ними участках сельской местности.
Также ученые обнаружили различия во влиянии городского освещения на флору на разных континентах. Сильнее всего оно способствовало росту растений на территории Европы и Восточной Азии, тогда как в Северной Америке данный эффект был менее сильно выражен несмотря на более высокий уровень освещенности местных крупных городов. Эти различия следует учитывать при планировании городской застройки и при подборе растений для зеленых насаждений с учетом времени наступления заморозков и осенней непогоды, подытожили ученые.