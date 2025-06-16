Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдал 91 человек

91 стобалльник и первая трехсотбалльница: ростовские выпускники бьют рекорды на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область может гордиться своими выпускниками — 91 человек получил высший балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Особенно отличилась ученица ростовской гимназии «ДАР», ставшая первой в области трехсотбалльницей — она показала блестящие результаты сразу по трем предметам: русскому языку, профильной математике и истории. Еще четверо выпускников заработали по 200 баллов за два экзамена.

Совсем скоро, до 23 июня, станут известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. В этом году выпускники демонстрируют особенно высокий уровень подготовки.

Подпишись на нас в Telegram.