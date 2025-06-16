В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдал 91 человек

Ростовская область может гордиться своими выпускниками — 91 человек получил высший балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Особенно отличилась ученица ростовской гимназии «ДАР», ставшая первой в области трехсотбалльницей — она показала блестящие результаты сразу по трем предметам: русскому языку, профильной математике и истории. Еще четверо выпускников заработали по 200 баллов за два экзамена.
Совсем скоро, до 23 июня, станут известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. В этом году выпускники демонстрируют особенно высокий уровень подготовки.
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