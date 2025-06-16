В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдал 91 человек

Особенно отличилась ученица ростовской гимназии «ДАР», ставшая первой в области трехсотбалльницей — она показала блестящие результаты сразу по трем предметам: русскому языку, профильной математике и истории. Еще четверо выпускников заработали по 200 баллов за два экзамена.