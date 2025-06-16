Бывшая жена Паши Техника Карицкая обвинила в его смерти нелегальных медиков

«Его могли, в принципе, спасти, если бы ему вызвали своевременно скорую помощь в первый же день. Я даже общалась с врачом из госпиталя в Таиланде, он сказал, что, если бы его сразу же привезли, его бы, естественно, спасли», — рассказала Карицкая.