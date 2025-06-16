Fars: Иран готовится к «очень большому» ракетному удару по Израилю

Иранская армия начала подготовку к «очень большому» ракетному удару по израильской территории в качестве ответа на предыдущие атаки. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
— Иран готовится к огромному удару после первого злодеяния сионистского режима, — передает Telegram-канал агентства.
Иранская армия нанесла ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе.
14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня сообщил, что исламская республика готова подписать договор, подтверждающий отсутствие у нее ядерного арсенала. Однако официальный представитель иранской парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.