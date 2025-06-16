Российские туристы смогут вернуться из Израиля через Египет

Посольство РФ в Каире сообщило, что российские граждане, находящиеся сейчас в Израиле и желающие выехать в Россию, могут воспользоваться сухопутным переходом Таба на границе Израиля и Египта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале дипломатического представительства.