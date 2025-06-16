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Российские туристы смогут вернуться из Израиля через Египет

В посольстве РФ в Каире сообщили, что пересечь границу можно через КПП «Таба».

Источник: Аргументы и факты

Посольство РФ в Каире сообщило, что российские граждане, находящиеся сейчас в Израиле и желающие выехать в Россию, могут воспользоваться сухопутным переходом Таба на границе Израиля и Египта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале дипломатического представительства.

После пересечения КПП «Таба» россияне смогут бесплатно получить так называемый Синайский штамп в паспорте. Соотечественники смогут добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда организовано регулярное авиасообщение с Россией, либо вылететь в Москву из столицы Египта, заплатив $25 за краткосрочную визу.

Дипломаты подчеркнули, что ситуация с выездом россиян из региона находится на контроле. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

Ранее российское посольство в Египте призвало туристов в Шарм-эш-Шейхе, который находится всего в 190 км от границы с Израилем, соблюдать повышенную осторожность.