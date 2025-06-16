Инвестиции в недвижимость: как сформировать капитал к пенсии для безбедной старости

Многие мечтают выйти на пенсию с внушительным капиталом, позволяющим жить комфортной жизнью, путешествовать и наслаждаться финансовой свободой. Один из надежных способов достижения такой цели — грамотные инвестиции в недвижимость. Этот актив способен обеспечить пенсионеру безбедную старость, рассказала основатель агентства элитной недвижимости Елена Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».
Почему важно подумать о будущей пенсии заранее.
По словам эксперта, пенсия — тема, о которой многие предпочитают не думать, пока есть время. Но реальность такова, что средняя страховая пенсия в России в 2025 году составляет около 24 тысяч рублей, а в Москве — 25 850 рублей. Поэтому важно позаботиться о своей будущей пенсии самостоятельно.
— К тому же, инфляция съедает все. Даже если пенсия кажется достаточной сейчас, через 10−20 лет ее покупательная способность упадет в разы. Также возможны пенсионные реформы, изменения законодательства, а ваше будущее не должно зависеть от этих факторов. Теперь представьте альтернативу: пассивный доход от 300 тысяч рублей в месяц, который приносит недвижимость. Такой уровень дохода — не фантазия, а результат грамотной инвестиционной стратегии, — рассказала Кузнецова.
Специалист объяснила, что инвестиции в недвижимость дают три ключевых преимущества:
пассивный доход от аренды — стабильные выплаты, не зависящие от вашего возраста;рост стоимости — недвижимость дорожает, обгоняя инфляцию;контроль над активами — вы решаете, когда продавать, сдавать или передавать имущество наследникам.
— Один качественный объект стоимостью 15−20 миллионов рублей, например офис в Москве, способен приносить до 250 тысяч рублей в месяц, — сообщила Кузнецова.
Как начать инвестировать даже с небольшим капиталом.
Многие уверены, что для инвестиций в недвижимость нужны десятки миллионов рублей, но это заблуждение.
Как получить землю или дачу от государства бесплатно.
— Сейчас застройщики дают выгодные рассрочки. Имея на руках даже семь миллионов рублей, уже можно купить инвестиционную недвижимость в Москве.
Для инвестиций в недвижимость можно выбрать:
ипотеку — особенно выгодна при сдаче в аренду;рассрочку от застройщика на коммерческое жилье и квартиры в новостройках;субсидии, например, для молодых семей или IT-специалистов.
Собеседница «ВМ» рекомендует покупать для инвестиций в 2025 году:
студии и апартаменты в Москве;коммерческую недвижимость с доходностью от восьми процентов годовых;готовый арендный бизнес с окупаемостью от девяти лет;квартиры.
— Можно инвестировать семь миллионов рублей в первый объект, например через ипотеку или рассрочку с первоначальным взносом. Сдавать его за 120 тысяч рублей в месяц, а часть дохода направлять на погашение кредита. Через 3−5 лет реинвестировать прибыль во второй объект и повторить цикл. Если начать с одного объекта и реинвестировать прибыль, уже через 10 лет можно выйти на уровень финансовой свободы и накопить на безбедную старость, — говорит специалист.
Риски и как их избежать.
Эксперт советует тщательно выбирать объект недвижимости для покупки, чтобы не потерять деньги.
— Необходимо проверять локацию, транспортную доступность, оценить спрос на недвижимость и изучать документы. Чтобы избежать проблем с арендаторами, лучше работать через агентства, которые проверяют клиентов. Важно всегда заключать официальные договоры аренды, — заключила Кузнецова.
В 2026 году пенсии будут расти быстрее уровня инфляции, заявил эксперт. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции.