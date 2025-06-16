Инвестиции в недвижимость: как сформировать капитал к пенсии для безбедной старости

— Можно инвестировать семь миллионов рублей в первый объект, например через ипотеку или рассрочку с первоначальным взносом. Сдавать его за 120 тысяч рублей в месяц, а часть дохода направлять на погашение кредита. Через 3−5 лет реинвестировать прибыль во второй объект и повторить цикл. Если начать с одного объекта и реинвестировать прибыль, уже через 10 лет можно выйти на уровень финансовой свободы и накопить на безбедную старость, — говорит специалист.