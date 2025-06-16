Буйнов неожиданно высказался об уехавших из России артистах

Музыканты, которые решили эмигрировать из России много лет назад, так и не нашли себя. О судьбе некоторых уехавших из РФ артистов рассказал народный артист России Александр Буйнов, передает Пятый канал.
Он отметил, что русские глубоко корнями в России, и вырвать их отсюда трудно.
По словам артиста, тем, коллегам, которые уехали в США, пришлось искать себя в другом ремесле, продавать книги и машины.
На Западе именно так «погибала русская культура», добавил Буйнов.
Ранее уехавшая из России после начала СВО певица Алла Пугачева так и не ответила, считает ли она Израиль агрессором.