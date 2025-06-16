Зарабатывают на всем: сыновья Трампа запускают в продажу золотой телефон

Как KP.RU писал ранее, в 2022 году была создана собственная социальная сеть Дональда Трампа Truth Social. По данным на июнь 2025 года, политику удалось заработать более 57 млн долларов на своей криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже сувенирной продукции со своими именем. А более 15 тысяч иностранцев хотят получить новый вид на жительство в США или же золотую «Trump card».