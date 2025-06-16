Зарабатывают на всем: сыновья Трампа запускают в продажу золотой телефон

Сыновья американского президента Дональда Трампа, Эрик и Дональд Трамп-младший, запускают сервис «Trump Mobile», который предлагает клиентам «золотой» телефон всего лишь за $499 (около 39 тыс. рублей). Как пишет Daily Mail, мужчины объявили о своем новом бизнесе в понедельник, 16 июня.
Дональд Трамп-младший на презентации телефона. EAST NEWS.
«Мы сотрудничаем с некоторыми из величайших людей в отрасли, чтобы убедиться, что настоящие американцы могут получить истинную ценность от мобильных операторов», — заявил Трамп-младший.
Сыновья Трампа запускают в продажу золотой телефон за $499 с флагом США.
Телефоны будут создаваться в США. Владельцы новых Trump Mobile смогут за $47,45 ежемесячно иметь неограниченное количество звонков, текстовых сообщений, а также передачу данных с услугой 5G через всех трех основных операторов сотовой связи.
Золотой телефон также будет иметь выгравированный на чехле флаг США. Согласно данным, он будет доступен в сентябре 2025 года. Однако для получения телефонов можно зарегистрироваться заранее.
Как KP.RU писал ранее, в 2022 году была создана собственная социальная сеть Дональда Трампа Truth Social. По данным на июнь 2025 года, политику удалось заработать более 57 млн долларов на своей криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже сувенирной продукции со своими именем. А более 15 тысяч иностранцев хотят получить новый вид на жительство в США или же золотую «Trump card».