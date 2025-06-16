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Рогов не исключил «заказное» внесение Земфиры и Хаматовой в «Миротворец»

Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Источник: Аргументы и факты

Сейчас на Украине возможен сценарий, при котором внесение в базу сайта «Миротворец» происходит по договоренности. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, база может использоваться по заказу, в том числе в интересах самих внесенных лиц.

«Не исключен и такой сценарий», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.