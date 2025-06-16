Бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов обжаловал приговор и проиграл

Суд отклонил апелляцию замминистра энергетики Тихонова на приговор.
Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова и еще шести его соучастников. Об этом пишет «Коммерсант».
«Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его шестерых соучастников, которые хоть и получили довольно мягкое наказание, однако были обязаны выплатить крупные штрафы», — говорится в материале «Коммерсанта». Апелляционная жалоба по данному делу была рассмотрена через год после того, как Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Тихонова, его супруги Валерии Коваленко, советника Романа Рыжкова, генерального директора ООО «Эндевел» Игоря Удинцева, предпринимательницы Елены Головко, а также вице-президентов ЗАО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова.
Суд признал Тихонова виновным в присвоении денежных средств в размере 175 миллионов и 97 миллионов рублей, а также в получении взяток на сумму 77 миллионов рублей и 580 тысяч долларов. Данные действия квалифицируются по части 4 статьи 160 и части 6 статьи 290 УК РФ. Еще пятеро обвиняемых были осуждены за посредничество при даче взятки согласно части 4 статьи 291 УК РФ, а предприниматель Удинцев признан виновным в даче взятки по части 5 статьи 291 УК РФ.
Следствие установило, что преступления были совершены в период с 2014 по 2016 год в ходе создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) России. За реализацию данного проекта отвечало «Российское энергетическое агентство», руководителем которого в тот момент являлся Тихонов. По версии следствия, он при содействии заместителя генерального директора ЗАО «Ланит» Владимира Макарова достиг договоренности с президентом компании Георгием Генсом о передаче взятки в размере 580 тысяч долларов США (что составляло 45 миллионов рублей по курсу 2016 года). В обмен на эти денежные средства Генс должен был поспособствовать заключению контракта на разработку ГИС ТЭК с возглавляемой им компанией. Деньги, выделенные на указанные цели, первоначально поступили на счета лондонской фирмы Denirello LLP, а впоследствии через сеть других организаций и посредников были переведены Анатолию Тихонову.
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