Бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов обжаловал приговор и проиграл

Следствие установило, что преступления были совершены в период с 2014 по 2016 год в ходе создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) России. За реализацию данного проекта отвечало «Российское энергетическое агентство», руководителем которого в тот момент являлся Тихонов. По версии следствия, он при содействии заместителя генерального директора ЗАО «Ланит» Владимира Макарова достиг договоренности с президентом компании Георгием Генсом о передаче взятки в размере 580 тысяч долларов США (что составляло 45 миллионов рублей по курсу 2016 года). В обмен на эти денежные средства Генс должен был поспособствовать заключению контракта на разработку ГИС ТЭК с возглавляемой им компанией. Деньги, выделенные на указанные цели, первоначально поступили на счета лондонской фирмы Denirello LLP, а впоследствии через сеть других организаций и посредников были переведены Анатолию Тихонову.