Меркачева: мать и сестра не общаются с осужденным маньяком Пичушкиным

Мать и сестра осужденного на пожизненное заключение за серию убийств Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», не общаются с ним. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.
Ранее Пичушкин просил суд взыскать 100 тысяч рублей с Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также он добивался перевода из колонии в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к российской столице.
«Мама и сестра Пичушкина с ним глубоких связей не поддерживают. Никто из них не был у него на свидании в “Полярной сове”. А за то время, которое он там находится, они могли бы найти минутку и приехать либо на краткосрочное свидание, либо на длительное. По моим данным, такого не было. Соответственно, они не горят желанием», — сказала собеседница издания.
До этого Меркачева рассказала aif.ru, где маньяк Пичушкин будет отбывать остаток пожизненного срока.
В конце мая стало известно, что «Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН. На счету Пичушкина 49 доказанных жертв. Он совершал преступления в 1990—2000-е годы, в основном в Битцевском лесу Москвы. Маньяк с особой жестокостью убивал детей, пожилых людей, инвалидов и лиц с психическими расстройствами. Он был приговорен к пожизненному заключению в октябре 2007 года.