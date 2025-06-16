Меркачева: мать и сестра не общаются с осужденным маньяком Пичушкиным

«Мама и сестра Пичушкина с ним глубоких связей не поддерживают. Никто из них не был у него на свидании в “Полярной сове”. А за то время, которое он там находится, они могли бы найти минутку и приехать либо на краткосрочное свидание, либо на длительное. По моим данным, такого не было. Соответственно, они не горят желанием», — сказала собеседница издания.