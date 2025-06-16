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Меркачева: мать и сестра не общаются с осужденным маньяком Пичушкиным

Член СПЧ отметила, что никто из них не был у него на свидании в «Полярной сове».

Источник: Аргументы и факты

Мать и сестра осужденного на пожизненное заключение за серию убийств Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», не общаются с ним. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Ранее Пичушкин просил суд взыскать 100 тысяч рублей с Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также он добивался перевода из колонии в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к российской столице.

«Мама и сестра Пичушкина с ним глубоких связей не поддерживают. Никто из них не был у него на свидании в “Полярной сове”. А за то время, которое он там находится, они могли бы найти минутку и приехать либо на краткосрочное свидание, либо на длительное. По моим данным, такого не было. Соответственно, они не горят желанием», — сказала собеседница издания.

До этого Меркачева рассказала aif.ru, где маньяк Пичушкин будет отбывать остаток пожизненного срока.

В конце мая стало известно, что «Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН. На счету Пичушкина 49 доказанных жертв. Он совершал преступления в 1990—2000-е годы, в основном в Битцевском лесу Москвы. Маньяк с особой жестокостью убивал детей, пожилых людей, инвалидов и лиц с психическими расстройствами. Он был приговорен к пожизненному заключению в октябре 2007 года.