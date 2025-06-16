СМИ: Трамп не намерен подписывать заявление G7 по Ирану

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что иранские власти желают завершить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, посылая Тель-Авиву и Вашингтон сигналы об этом через арабских посредников. По данным журналистов, Тегеран сообщил, что будет открыт к возвращению за стол переговоров в случае, если Вашингтон не присоединится к израильским ударам.