СМИ: Трамп не намерен подписывать заявление G7 по Ирану

Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ирано-израильскому конфликту, в котором страны «семерки» призывают обе стороны защищать мирных граждан. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщила американская журналистка Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.
— Журналисты получили доступ к черновому варианту заявления G7 по Ирану. Трамп не собирается подписывать этот документ, — говорится в публикации Джейкобс на ее странице в соцсети X.
По данным журналистки, глава Белого дома намерен продолжить работу над тем, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Кроме того, стало известно, что в черновом варианте заявления говорилось о мониторинге иранской ядерной программы, призыве к Ирану и Израилю защищать мирных граждан и подтверждении приверженности миру.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что иранские власти желают завершить боевые действия с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе, посылая Тель-Авиву и Вашингтон сигналы об этом через арабских посредников. По данным журналистов, Тегеран сообщил, что будет открыт к возвращению за стол переговоров в случае, если Вашингтон не присоединится к израильским ударам.