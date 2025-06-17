«Парму» покинул основной российский игрок

«ЦСКА — организация с великим наследием и клубной культурой, которую признают не только в России, но и во всем мире, поэтому очень рад вновь оказаться здесь. Благодарю Евгения Пашутина, “Парму” и всех пермских фанатов за классный сезон и предоставленные шансы, буду всегда с теплом вспоминать об играх в “Молоте” и нашем общении», — сказал клубному телеграм-каналу Руженцев.