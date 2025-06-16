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Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в текущих встречах G7

Президент США считает, что Владимир Путин не должен принимать участие во встречах лидеров «Большой семерки» в текущее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие главы Российской Федерации Владимира Путина во встречах стран-членов «Большой семерки» (G7).

«Я не говорю, что он должен (участвовать — прим. ред.) сейчас — уже слишком много воды утекло», — сообщил американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о том, должен ли Путин принимать участие в саммите G7, который проходит в Канаде.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что исключение России из объединение было большой ошибкой. Перед началом саммита «Большой семерки» в Канаде президент США отметил, что ранее G7 раньше была G8. При этом, по словам Трампа, в самом объединении много говорят о Москве, которой нет за столом переговоров.