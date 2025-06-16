Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в текущих встречах G7

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что исключение России из объединение было большой ошибкой. Перед началом саммита «Большой семерки» в Канаде президент США отметил, что ранее G7 раньше была G8. При этом, по словам Трампа, в самом объединении много говорят о Москве, которой нет за столом переговоров.