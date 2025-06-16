Врач рассказала, как уберечь себя от опасных последствий при удалении зуба мудрости

В Перми 35-летний мужчина умер после удаления зуба мудрости. Врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось. Что пошло не так и как избежать подобных трагедий, рассказала врач-ортодонт Мария Балакирева. Об этом пишет «Царьград».
— Когда вы заходите, вы уже чувствуете атмосферу стерильности. Не должно быть личных вещей врача, сумок, верхней одежды. Почему мы всегда просим пациентов заходить в бахилах? Вы должны надеть бахилы, потому что вы пришли с улицы. Врач тоже должен быть, и я не говорю о таких элементарных вещах, как маска и перчатки, — отметила специалист.
Кроме санитарных условий, Балакирева подчеркнула, что осложнения могут быть связаны и с особенностями организма, например, с непереносимостью анестезии или ослабленными сосудами. Именно поэтому перед процедурами важно заполнять анкету о состоянии здоровья. Это помогает врачу понять возможные риски.
Как пишет «КП-Пермь», 35-летний Евгений умер после удаления зуба мудрости в частной клинике. Сначала у него начались осложнения, затем он впал в кому и вскоре скончался. По факту произошедшего завели уголовное дело. У мужчины остались жена и двое детей.