Врач рассказала, как уберечь себя от опасных последствий при удалении зуба мудрости

— Когда вы заходите, вы уже чувствуете атмосферу стерильности. Не должно быть личных вещей врача, сумок, верхней одежды. Почему мы всегда просим пациентов заходить в бахилах? Вы должны надеть бахилы, потому что вы пришли с улицы. Врач тоже должен быть, и я не говорю о таких элементарных вещах, как маска и перчатки, — отметила специалист.