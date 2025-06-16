Нерадивой матери из Башкирии дали срок за уклонение от алиментов

В Башкирии Балтачевский межрайонный суд вынес приговор 32-летней женщине. Ее признали виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание трехлетней дочери. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Как установило следствие, с марта прошлого года женщина, несмотря на судебное решение, систематически уклонялась от материального обеспечения ребенка. За время уклонения сумма задолженности превысила 280 тысяч рублей.
Прокуратура сообщает, что подсудимая игнорировала неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, не предпринимала попыток трудоустроиться и не оказывала какой-либо помощи дочери. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.
— Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сообщает надзорное ведомство.
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