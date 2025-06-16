Симоньян обратилась к россиянам с призывом на фоне комы Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с призывом молиться за ее мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме продолжительное время. О состоянии режиссера журналист высказалась в Telegram-канале.
Симоньян заявила, что у нее нет точного ответа, когда муж проснется.
Главред RT отметила, что это не зависит от медицины, а только от Бога.
По словам Симоньян, сейчас врачи могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают.
Также она попросила, обращаясь к поклонникам, одной помощи — молиться.
Ранее Симоньян призналась, что ее дети испытали сильный стресс из-за комы мужа.