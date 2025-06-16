Симоньян обратилась к россиянам с призывом на фоне комы Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с призывом молиться за ее мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме продолжительное время. О состоянии режиссера журналист высказалась в Telegram-канале.