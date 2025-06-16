Защита природы в период нереста: Госинспекция подвела итоги комплексного спецмероприятия

В Солигорском районе расчеты браконьеров на ослабление контроля после завершения СКМ не оправдались. Работники Солигорской межрайонной инспекции на разливах вблизи деревни Поварчицы задержали группу из трех нарушителей, которые с использованием четырех сетей общей длиной около 200 м добыли более 240 особей озерно-речной рыбы общим весом свыше 160 кг. Причиненный вред составил 424 базовые величины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК. При осмотре дачного участка одного из них обнаружен мешок с запрещенными орудиями лова — сетями, что послужило основанием для начала административного процесса по ст.16.26 КоАП.