Защита природы в период нереста: Госинспекция подвела итоги комплексного спецмероприятия

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте подвела итоги специального комплексного мероприятия, направленного на защиту природы во время нереста, сообщает БЕЛТА.
Весенний нерест рыбы — критически важный этап в цикле воспроизводства водных биоресурсов. Именно в этот ответственный период Государственная инспекция усилила контроль за соблюдением природоохранного законодательства, проведя специальное комплексное мероприятие «Нерест». Его главными задачами стали пресечение нарушений и недопущение использования браконьерских орудий лова.
Результаты работы впечатляют: за время проведения СКМ выявлено более 2170 нарушений природоохранного законодательства. По самым серьезным эпизодам возбуждено 26 уголовных дел по ст.281 (незаконная добыча рыбы) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Так, на озере Каравайное в Полоцком районе работники Глубокской межрайонной инспекции задержали двух мужчин, использовавших подводное ружье, надувную лодку и осветительный прибор. Их незаконный улов составил 34 особи леща общим весом 46 кг, а причиненный окружающей среде вред — 306 базовых величин (1 БВ — Br42). Нарушителям грозит ответственность по ч.4 ст. 281 УК.
Еще один случай произошел на озере Лисно вблизи деревни Денисенки Верхнедвинского района. Госинспекторы задержали местного жителя, расставившего 10 сетей общей длиной 700 м. В ловушку попало более 200 особей различных видов рыб общим весом почти 147 кг. Нанесенный ущерб оценивается в 1881 базовую величину. При обыске у браконьера обнаружены незарегистрированное охотничье ружье, патроны, три банки с порохом, а также четыре мешка с сетями и две мережи. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК, параллельно проводится проверка по ч.2 ст. 295 УК (незаконное обращение с оружием).
В Солигорском районе расчеты браконьеров на ослабление контроля после завершения СКМ не оправдались. Работники Солигорской межрайонной инспекции на разливах вблизи деревни Поварчицы задержали группу из трех нарушителей, которые с использованием четырех сетей общей длиной около 200 м добыли более 240 особей озерно-речной рыбы общим весом свыше 160 кг. Причиненный вред составил 424 базовые величины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК. При осмотре дачного участка одного из них обнаружен мешок с запрещенными орудиями лова — сетями, что послужило основанием для начала административного процесса по ст.16.26 КоАП.
За период проведения СКМ «Нерест» изъято более 5 тыс. сетей общей длиной свыше 170 км, 11 электроловильных устройств, более 2,3 тыс. других запрещенных орудий рыболовства и свыше 1870 кг незаконно добытой рыбы. 340 человек добровольно отказались от использования запрещенных орудий, сдав более 920 сетей общей длиной более 36 км и более 320 прочих орудий, что свидетельствует о росте правосознания граждан. -0-