Как рассчитываются таможенные пошлины и налоги при ввозе авто для личного пользования, рассказали в ГТК

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете рассказали о том, как рассчитываются таможенные пошлины и налоги при ввозе авто для личного пользования, сообщает БЕЛТА.
Размер ставки зависит от года выпуска ввозимого для личного пользования автомобиля. Если с момента выпуска прошло менее трех лет — платежи будут рассчитываться исходя из стоимости и объема двигателя транспортного средства, если от трех лет и выше — от объема двигателя.
Кроме того, в соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь в отношении транспортных средств, ввозимых с целью выпуска в свободное обращение, подлежит уплате утилизационный сбор.
Чтобы предварительно рассчитать платежи за ввозимый автомобиль, можно воспользоваться таможенным калькулятором.
Дополнительно в ГТК напомнили о документах, которые должны быть представлены при ввозе автомобиля на территорию ЕАЭС: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности на авто (купчая, договор дарения и др.), документ, в котором содержатся сведения о стоимости авто (договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа и др.), технический паспорт или иные документы, оригинал или нотариально заверенная копия удостоверения многодетной семьи, свидетельство об инвалидности, если декларирование будет осуществляться от имени многодетного родителя или инвалида. Если транспортное средство перемещается не собственником требуется документ, подтверждающий полномочия доверенного лица. -0-