Как рассчитываются таможенные пошлины и налоги при ввозе авто для личного пользования, рассказали в ГТК

Дополнительно в ГТК напомнили о документах, которые должны быть представлены при ввозе автомобиля на территорию ЕАЭС: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности на авто (купчая, договор дарения и др.), документ, в котором содержатся сведения о стоимости авто (договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа и др.), технический паспорт или иные документы, оригинал или нотариально заверенная копия удостоверения многодетной семьи, свидетельство об инвалидности, если декларирование будет осуществляться от имени многодетного родителя или инвалида. Если транспортное средство перемещается не собственником требуется документ, подтверждающий полномочия доверенного лица. -0-