В городах Испании прошли антитуристические митинги

15 июня в Барселоне и других популярных туристических центрах Испании прошла массовая акция протеста, участники которой призвали туристов покинуть страну. Об этом сообщило издание Catalan News, опубликовавшее видео с места событий.
Как отмечается, демонстранты обвиняют индустрию туризма в усугублении жилищного кризиса, а также в деградации местной культуры и качества жизни. На плакатах протестующих появлялись лозунги «Туризм крадёт наш хлеб, дома и будущее», «Ещё одним туристом больше — одним соседом меньше» и «Турист, иди домой».
По данным полиции, в митингах приняли участие около 600 человек, однако организаторы заявили о трёх тысячах участников. Акции также прошли на Ибице, в Пальме, Гранаде, Пиренеях, а также в португальском Лиссабоне и нескольких городах Италии.
Ранее сообщалось, что на протест против политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе вышли порядка 30 тыс. человек.