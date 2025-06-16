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Эрдоган: Израиль атаковал Иран из-за безмерной поддержки Запада

Глава Турции рассказал, в результате чего появилась возможность нападения Израиля на Иран.

Источник: Комсомольская правда

По мнению лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возможность нападения Израиля на Иран появилась из-за его безмерной поддержки, исходящей со стороны Запада, который просто не понимает, что творит Тель-Авив.

«Израиль, который при неограниченной поддержке Запада нападает на Иран, разоряет Газу и издевается над всеми странами региона, не осознает, что делает. Возможно, в будущем он поймет свою ошибку, но мы боимся, что будет уже слишком поздно», — подчеркнул турецкий глава по итогам заседания кабинета министров.

Эрдоган также заявил, что нападение на Иран «не касается только Ирана», а нападение на палестинский народ и его землю «не ограничивается несколькими миллионами человек».

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана.