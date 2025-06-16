Андрей Воробьёв: Подмосковье вводит единый стандарт для контейнерных площадок

«Сегодня контейнерная торговля в наших “сухих” портах — самая заметная в стране. То есть большего количества контейнеров, которые прибывают, сложно найти. И поскольку их экспорт кратно меньше, мы увидели, что такие контейнеры используются для организации стихийных контейнерных складов. А это — недопустимо, в первую очередь, с точки зрения безопасности, — сообщил Андрей Воробьев.