Андрей Воробьёв: Подмосковье вводит единый стандарт для контейнерных площадок

Губернатор Воробьев провел еженедельное рабочее совещание, где ключевой темой стали новые стандарты для контейнерных площадок в Подмосковье.
«Сегодня контейнерная торговля в наших “сухих” портах — самая заметная в стране. То есть большего количества контейнеров, которые прибывают, сложно найти. И поскольку их экспорт кратно меньше, мы увидели, что такие контейнеры используются для организации стихийных контейнерных складов. А это — недопустимо, в первую очередь, с точки зрения безопасности, — сообщил Андрей Воробьев.
И он также добавил, что на совещании обсуждалось упорядочение нормативной базы для логистической сферы в целях устранения нарушений. Работающие на законных основаниях ТЛЦ получат право работы с контейнерами в рамках системы «Безопасный регион», тогда как недобросовестные попадут под контроль.
«Из 20 контейнеров, которые приходят к нам с импортом, только один уходит с экспортом, соответственно, оставшиеся 19 могут попадать на так называемые “серые площадки”, — рассказала зампред Правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ключевые положения единого стандарта включают требования к землепользованию, транспортной инфраструктуре и техническому оснащению площадок. Особое внимание уделено системам безопасности — видеонаблюдению, подключению к «Безопасному региону», досмотровому оборудованию и противопожарной защите.