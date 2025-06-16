В WhatsApp* будут крутить рекламу

«…Мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp. Для этого мы разработали три новые функции. Платные подписки на каналы. Оформляйте ежемесячные платные подписки на любимые каналы, чтобы поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления», — сообщили представители мессенджера на своем сайте. Также появится реклама в статусах: пользователи смогут узнавать о новых компаниях и их предложениях прямо из статусов и начинать с ними переписку.