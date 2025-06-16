В WhatsApp* будут крутить рекламу

В WhatsApp* появится возможность продвигать каналы.
В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) впервые появятся реклама и монетизация каналов. Об этом сообщила команда приложения в своем пресс-релизе.
«…Мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp. Для этого мы разработали три новые функции. Платные подписки на каналы. Оформляйте ежемесячные платные подписки на любимые каналы, чтобы поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления», — сообщили представители мессенджера на своем сайте. Также появится реклама в статусах: пользователи смогут узнавать о новых компаниях и их предложениях прямо из статусов и начинать с ними переписку.
Среди последних обновлений — запуск функции продвижения каналов, благодаря которой пользователи смогут находить интересные каналы в каталоге, а администраторы — увеличивать их охват. Как отмечается в сообщении, изменения затронут только вкладку «Актуальное» и не повлияют на личные чаты, которые по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация о пользователях, такая как страна, город, язык, подписки и взаимодействие с рекламой.
Таганский районный суд Москвы 11 июня наложил административный штраф на компанию WhatsApp LLC на сумму 3,5 миллиона рублей. Санкции были применены за отказ удалить информацию, признанную запрещенной на территории РФ, передает РАПСИ.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.