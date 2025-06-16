Полковник Ходаренок: Израиль может высадить десант на иранские ядерные объекты

После этого израильский спецназ или воздушно-десантные части должны были бы погрузиться на вертолеты, базирующиеся на территории Ирака. Ирак официально осудил атаку Израиля на Иран и вряд ли собирается ему помогать, но его контроль над Курдистаном на севере страны во многом носит условный характер. Никакой конкретной информации об израильских базах на территории Ирака нет, но на одном из опубликованных видео видно, как боец в шлеме с тепловизором запускает FPV-дрон или противотанковую ракету, предположительно, по иранскому ПВО на западе страны в первые часы войны. В теории это могла быть завербованная агентура, но агентуре обычно не нужны ни шлемы, ни тепловизоры.