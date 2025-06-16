16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник выпускников вузов-2025 состоится в Минске 20 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.
20 июня в Минске на площадке у столичного Дворца спорта соберутся более 3 тыс. выпускников со всей страны. Республиканский праздник выпускников учреждений высшего образования «Самый лучший выпускной» пройдет с 22.00 до 01.00.
На сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады, Президентский оркестр, хор Brevis, шоу-балеты и танцевальные коллективы. Завершится вечер грандиозным пиротехническим шоу. -0-