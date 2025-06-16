Аллергия на комаров: как распознать и в каких случаях бежать в больницу

С приходом лета на улице появляются комары. Встретить неприятных насекомых можно и в городе, и на природе: обычно люди просто не обращают внимания на них, а на их укусы перестают обращать внимания. Но в некоторых случаях комары могут стать угрозой для жизни. URA.RU обсудило с врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Александрой Филевой то, насколько могут быть опасны укусы комаров.