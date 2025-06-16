Аллергия на комаров: как распознать и в каких случаях бежать в больницу

В редких случаях укус обычного комара может обернуться серьезными проблемами.
С приходом лета на улице появляются комары. Встретить неприятных насекомых можно и в городе, и на природе: обычно люди просто не обращают внимания на них, а на их укусы перестают обращать внимания. Но в некоторых случаях комары могут стать угрозой для жизни. URA.RU обсудило с врачом-экспертом лаборатории «Гемотест» Александрой Филевой то, насколько могут быть опасны укусы комаров.
Из-за чего возникает аллергия на комаров.
Практически всегда укус комара не доставляет больших проблем человеку. При нормальной реакции организма последствия укуса, такие как небольшое покраснение и зуд, проходят уже на следующие сутки. Случаи же аллергии на комаров в медицине называют кулицидозом, и при ней реакция организма оказывается намного более выражена.
«Аллергическая реакция может развиться из-за особых белков в слюне комара, которые попадают в кровь при укусе. Иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу и запускает защитные механизмы», — рассказала Александра Филева.
Как распознать аллергию на комаров.
В случае аллергической реакции на укус комара у человека начинается сильное покраснение, отек до 10 сантиметров и более на месте укуса, а также нестерпимый зуд, волдыри и сыпь, предупредила Александра Филева. «В редких случаях развивается системная реакция: крапивница по всему телу, отек Квинке или даже анафилактический шок», — добавила врач.
У кого может начаться аллергия на комара.
Чаще всего от аллергии на укусы комаров страдают детиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По словам врача, чаще всего аллергическая реакция на укусы комаров возникает у маленьких детей — ведь их кожа более чувствительна, а иммунная система еще незрелая и сильнее реагирует на раздражители. Но пострадать может и взрослый человек. Среди факторов, которые увеличивают риск аллергической реакции, можно выделить:
склонность к аллергиям;специфические аллергии на укусы насекомых;повышенная чувствительность организма из-за перенесенной аллергии или инфекционного заболевания;постоянные укусы комаров.
По информации Русского медицинского журнала, аллергия на укус комаров выявляется у 17−20% людей с атопическим дерматитом. Наиболее среди взрослых от кулицидоза страдают обычно в возрасте от 16 до 35 лет.
В каком случае нужно обратиться к врачу.
В первую очередь врач советует обратиться к специалистам, если аллергия началась у маленького ребенка. Если после укуса появился отек на лице, началось затруднение дыхание или общая слабость — нужно немедленно обратиться в больницу.
Если из-за укуса комара началось сильное покраснение, отек и нестерпимый зуд, то лучше отправиться в больницуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Нужно бить тревогу, есть отек распространился за пределы места укуса, поднялась температура, увеличились лимфоузлы. А также если легкие симптомы, такие как покраснение и припухлость в месте укуса или зуд, сохраняются дольше недели», — рассказала Александра Филева.
Как справиться с аллергией дома.
Чтобы легче перенести укусы комаров, врач советует купить в аптеке антигистаминные препараты — они блокируют действие вещества, которое и вызывает аллергию. Также можно приобрести специальные мази после укусов, чтобы зуд не беспокоил так сильно.
«Но если аллергические реакции повторяются или усиливаются со временем, нужно обратиться к аллергологу. Врач может назначить анализ на специфические антитела, чтобы подтвердить аллергию, и подберет лечение», — заключила Александра Филева.