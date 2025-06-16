Сыновья Трампа анонсировали запуск мобильного оператора T1 Mobile

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, сыновья американского лидера Дональда Трампа, анонсировали запуск нового мобильного оператора под собственным брендом. Об этом говорится в пресс-релизе The Trump Organization.
Из анонса следует, что сотовый сервис T1 Mobile ориентирован на «самых трудолюбивых граждан страны», обещая им «всеамериканское обслуживание». Также создатели сервиса обещают «отличную» ценовую политику.
Сообщается, что пользователи нового сервиса получат безлимитные звонки и сообщения, бесплатные звонки в более чем 100 стран во всем мире, помощь на дорогах через Drive America и ряд других услуг.
Кроме того, сыновья Трампа анонсировали золотой телефон T1 Phone, выход которого запланирован на август. Телефон уже доступен для предзаказа, его цена составляет 499 долларов.
Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший не исключил возможности своего участия в президентских выборах в 2028 году.