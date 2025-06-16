Журналист Карлсон: Война с Ираном может привести к краху влияния США

Возможный прямой конфликт с Ираном может привести к краху влияния Соединенных Штатов на мировой арене. Такое предположение сделал американский журналист Такер Карлсон.
«Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец “Америка” на мель у берегов Ирана», — отметил он в беседе с экс-советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.
Карлсон также считает, что война с Ираном может привести к концу президентства Трампа, который может оказаться не готов к настоящему конфликту.
Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в причастности к авиаударам вооруженных сил Израиля по территории Ирана. По мнению журналиста, американская сторона не просто была осведомлена о планируемых атаках, но и помогала в их осуществлении.