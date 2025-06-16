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Журналист Карлсон: Война с Ираном может привести к краху влияния США

Такер Карлсон заявил, что прямой конфликт с Ираном может привести к концу президентства Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Возможный прямой конфликт с Ираном может привести к краху влияния Соединенных Штатов на мировой арене. Такое предположение сделал американский журналист Такер Карлсон.

«Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец “Америка” на мель у берегов Ирана», — отметил он в беседе с экс-советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.

Карлсон также считает, что война с Ираном может привести к концу президентства Трампа, который может оказаться не готов к настоящему конфликту.

Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в причастности к авиаударам вооруженных сил Израиля по территории Ирана. По мнению журналиста, американская сторона не просто была осведомлена о планируемых атаках, но и помогала в их осуществлении.