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Президент Австрии признал, что страна не может помочь Украине

Вена не смогла бы оказать Киеву военную помощь, даже если бы захотела. Об этом в понедельник, 16 июня, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе общения с журналистами после официальной встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вена не смогла бы оказать Киеву военную помощь, даже если бы захотела. Об этом в понедельник, 16 июня, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе общения с журналистами после официальной встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам главы государства, Вена в военном конфликте между Москвой и Киевом занимает нейтральную позицию, что не мешает ей вкладывать один процент от ВВП в национальную армию. Однако он признал, что в этом плане Австрия отстает от многих других стран.

— Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь — у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала, — передает слова Ван дер Беллена РИА Новости.

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что весь мир устали от темы военного противостояния между Украиной и Россией. По его словам, многие его сограждане в последнее время стали активно поддерживать лозунг «Это не наша война». Он также отметил, что Варшава заинтересована не в словах признательности от Киева за оказанную военную помощь, а в деловых соглашениях.