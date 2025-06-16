Президент Австрии признал, что страна не может помочь Украине

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что весь мир устали от темы военного противостояния между Украиной и Россией. По его словам, многие его сограждане в последнее время стали активно поддерживать лозунг «Это не наша война». Он также отметил, что Варшава заинтересована не в словах признательности от Киева за оказанную военную помощь, а в деловых соглашениях.