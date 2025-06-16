Выполнение плана по реализации стратегии научно-технологического развития СГ рассмотрели в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассмотрели выполнение плана мероприятий по реализации стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям.
В Минске состоялось очередное заседание комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Обсуждение актуальных вопросов прошло в гибридном формате. В нем приняли участие госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, его заместитель Алексей Кубрин, а также представители Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, НАН Беларуси, НИЦ «Курчатовский институт» и другие.
Заседание прошло под председательством председателя ГКНТ Сергея Шлычкова и заместителя министра науки и высшего образования России Дениса Секиринского. Комиссия рассмотрела ход выполнения плана мероприятий по реализации стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для дальнейшей разработки, утверждения и реализации, а также обсудила вопросы, касающиеся премии Союзного государства в области науки и техники и премии Союзного государства молодым ученым.
Кроме того, решением комиссии утвержден план работы подкомиссии по интеллектуальной собственности на оставшийся период 2025 года, определены ее сопредседатели: от белорусской стороны — генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман, от российской — исполняющий обязанности начальника управления международного сотрудничества Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Владислав Мамонтов. Наряду с этим поддержаны предложения белорусской стороны по учету объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках программ Союзного государства. На заседании также утвержден новый состав подкомиссии по развитию медицинской и фармацевтической науки и технологий. -0-