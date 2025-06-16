Выполнение плана по реализации стратегии научно-технологического развития СГ рассмотрели в Минске

Кроме того, решением комиссии утвержден план работы подкомиссии по интеллектуальной собственности на оставшийся период 2025 года, определены ее сопредседатели: от белорусской стороны — генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Алексей Курман, от российской — исполняющий обязанности начальника управления международного сотрудничества Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Владислав Мамонтов. Наряду с этим поддержаны предложения белорусской стороны по учету объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках программ Союзного государства. На заседании также утвержден новый состав подкомиссии по развитию медицинской и фармацевтической науки и технологий. -0-