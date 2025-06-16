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Власти Дона прокомментировали перебои в работе мобильного интернета

Мероприятия по безопасности стали причиной перебоев связи в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета 16 июня. Особенно серьезные проблемы наблюдались на Военведе, в Каменске-Шахтинском и Сальске, где связь работала нестабильно несколько дней.

В правительстве региона пояснили, что сбои связаны с проведением мероприятий по обеспечению безопасности.

— Временные неудобства вызваны особыми мерами защиты населения, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что это не первые случаи временного ухудшения качества связи в области. Ранее подобные ситуации уже возникали при проведении специальных операций.

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