Власти Дона прокомментировали перебои в работе мобильного интернета

Жители Ростовской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета 16 июня. Особенно серьезные проблемы наблюдались на Военведе, в Каменске-Шахтинском и Сальске, где связь работала нестабильно несколько дней.
В правительстве региона пояснили, что сбои связаны с проведением мероприятий по обеспечению безопасности.
— Временные неудобства вызваны особыми мерами защиты населения, — сообщили в ведомстве.
Отметим, что это не первые случаи временного ухудшения качества связи в области. Ранее подобные ситуации уже возникали при проведении специальных операций.
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