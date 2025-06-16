Европейский союз (ЕС) принял решение о продлении еще на один год санкционных ограничений против Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Совета объединения.
— Совет ЕС сегодня продлил санкции… до 23 июня 2026 года, — передает сообщение Совета ЕС объединения РИА Новости.
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о подготовке очередного пакета санкционных ограничений в отношении России означают грядущий крах промышленности стран ЕС.
Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета раскритиковал решение председателя ЕК о выделении средств на укрепление границ стран ЕС с Россией, назвав ее «стервой из элиты».
Кроме того, западные СМИ сообщили о том, что главы некоторых государств — членов объединения выразили недовольство тем, что фон дер Ляйен принимает важные решения самостоятельно. Они призвали нового руководителя Европейского совета Антониу Кошту «обуздать» еврокомиссара.
Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа вновь повторяет свою ошибку, рассчитывая с помощью очередного пакета санкций ослабить Россию.