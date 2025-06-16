Жара недолго будет мучить жителей Молдовы: Когда наступит передышка — прогноз синоптиков

Во вторник, 17 июня 2025, в Молдове будет жарко — до +30 градусов.
Спасением станет переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ночью — и вовсе прохладно — +16 градусов.
Как прогнозируют синоптики, жара пришла в Молдову ненадолго.
Уже к пятнице, 20 июня, придет прохлада — температура опустится до +23 градусов.
Выходные также будут комфортным — +22 градуса днем.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Позор в центре Кишинёва во время гей-парада: Это ужас не только для власти, но и для тех, кто носит форму и присягал защищать народ.
Под ударами полицейских дубинок и кулаков в большом количестве пострадали священники, родители с детьми, пожилые граждане — все те, кто не может больше молчать (далее…).
Мужчину с маленьким ребёнком на руках грубо затолкали в бус, священника швырнули на землю: Действующая по указке властей полиция Кишинева ещё раз показала на чьей она стороне — она защищала ЛГБТ.
Анжелика Фролов заявила, что людей нетрадиционной ориентации в республике куда больше 5%, а значит ЛГБТ-сообщество может создать свою партию и пройти в парламент (далее…).
В Молдове всё больше предпосылок для суицида: Для ПАС люди, добровольно ушедшие из жизни — это неудачники, которые не смогли нормально устроится в жизни.
В Молдове не предложено ни одной антикризисной психосоциальной программы, не создано механизмов поддержки, не запущено ни одного инструмента предотвращения суицидов (далее…).