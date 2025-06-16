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Жара недолго будет мучить жителей Молдовы: Когда наступит передышка — прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Молдове на вторник, 17 июня 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 июня 2025, в Молдове будет жарко — до +30 градусов.

Спасением станет переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Ночью — и вовсе прохладно — +16 градусов.

Как прогнозируют синоптики, жара пришла в Молдову ненадолго.

Уже к пятнице, 20 июня, придет прохлада — температура опустится до +23 градусов.

Выходные также будут комфортным — +22 градуса днем.

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