Медведя заметили бегающим по Усть-Илимску

В Усть-Илимске Иркутской области местные жители в понедельник, 16 июня, обнаружили медведя — сперва он ходил в окрестностях города, а затем пришел в сам населенный пункт.
— медведь бегал в районе Белградской улицы. Позже там появились сотрудники Росгвардии, которые советовали местным жителям обходить район, — передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
3 июня появились сообщения, что о продолжении поисков верблюда Вадика в Нижегородской области — животное вновь сбежало из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. 25 мая Вадик испугался газонокосилки и на протяжении пяти дней скрывался, прежде чем его смогли вернуть. 3 июня он вновь сбежал, испугавшись трактора. Владельцы верблюда попросили всех, кто его увидит, не пытаться его ловить, а сообщить о местонахождении в экстренные службы.
Ночью 29 апреля медведь проник на территорию частного домовладения в селе Армхи в Ингушетии. Он направился прямо к улью, где его попытались отпугнуть пчелы, однако это не помешало ему разорить улей. Насладившись медом, животное покинуло частную территорию, не причинив постройкам на ней серьезного вреда.