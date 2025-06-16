Медведя заметили бегающим по Усть-Илимску

3 июня появились сообщения, что о продолжении поисков верблюда Вадика в Нижегородской области — животное вновь сбежало из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. 25 мая Вадик испугался газонокосилки и на протяжении пяти дней скрывался, прежде чем его смогли вернуть. 3 июня он вновь сбежал, испугавшись трактора. Владельцы верблюда попросили всех, кто его увидит, не пытаться его ловить, а сообщить о местонахождении в экстренные службы.