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Полиция проводит проверку по факту смерти актера из «Каменской» Ульянова

Тело умершего нашли через несколько дней после его смерти.

Источник: Аргументы и факты

Проверку по факту смерти актера Павла Ульянова проводит полиция, рассказали aif.ru в его окружении.

«Проверка проводится, потому что жил один и тело нашли через несколько дней после смерти. Из-за проверки неизвестно, когда будут похороны», — отметил собеседник издания.

Как стало известно, Ульянов, предположительно, умер 9 или 10 июня. Его тело обнаружили 12 июня. Знакомые актера предполагают, что смерть могла наступить из-за инсульта, поскольку ранее он жаловался на проблемы с давлением.

Павел Ульянов снимался с 1990-х до начала 2000-х. Он участвовал в таких проектах, как «Даун Хаус», «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и другими. В 1991—2007 годах Ульянов работал в МХАТе имени Горького.