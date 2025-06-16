Полиция проводит проверку по факту смерти актера из «Каменской» Ульянова

Проверку по факту смерти актера Павла Ульянова проводит полиция, рассказали aif.ru в его окружении.
«Проверка проводится, потому что жил один и тело нашли через несколько дней после смерти. Из-за проверки неизвестно, когда будут похороны», — отметил собеседник издания.
Как стало известно, Ульянов, предположительно, умер 9 или 10 июня. Его тело обнаружили 12 июня. Знакомые актера предполагают, что смерть могла наступить из-за инсульта, поскольку ранее он жаловался на проблемы с давлением.
Павел Ульянов снимался с 1990-х до начала 2000-х. Он участвовал в таких проектах, как «Даун Хаус», «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и другими. В 1991—2007 годах Ульянов работал в МХАТе имени Горького.