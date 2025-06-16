Посольство РФ в Каире: Россияне смогут вернуться из Израиля в РФ через Египет

Как KP.RU писал ранее, около двух тысяч российских туристов «застряли» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. Это касается тех, кто отдыхал в Эмиратах, а также тех, кто ехал через ОАЭ транзитом в Россию.