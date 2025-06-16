Посольство РФ в Каире: Россияне смогут вернуться из Израиля в РФ через Египет

Российские туристы, которые сейчас находятся в Израиле и хотят вернуться в Россию, могут перейти сухопутную границу между еврейским государством и Египтом через КПП «Таба».
Как сообщают представители российского посольства в Каире, при переходе граждане России получат «так называемый Синайский штамп» и доберутся до аэропорта Шарм-эш-Шейха. Можно также приобрести за 25 долларов визу и вылететь в РФ из Каира.
«В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать», — пишут они в Telegram-канале.
Российские дипломаты продолжают внимательно следить за происходящей ситуацией с соотечественниками, которые выезжают из Израиля, а также оказывать «возможное содействие» туристам.
Как KP.RU писал ранее, около двух тысяч российских туристов «застряли» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. Это касается тех, кто отдыхал в Эмиратах, а также тех, кто ехал через ОАЭ транзитом в Россию.