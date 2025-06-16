Депутат Немкин: мошенники ловят туристов на сайтах-клонах

Тем временем, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с R рассказал, как избавить мессенджеры от мошенников. Для этого нужно внедрять автоматическое выявление массовых подозрительных рассылок и звонков. Также стоит усиливать контроль за регистрацией и верификацией аккаунтов, пишет Rt.