Депутат Немкин: мошенники ловят туристов на сайтах-клонах

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о самых популярных схемах, которых применяют мошенники, обманывая туристов.
Чаще всего, аферисты создают сайты-клоны популярных сервисов, например, для оформления страховки. Или клоны страниц различных агентств, занимающихся визовой поддержкой.
— На таких ресурсах размещаются заманчивые предложения: быстрое оформление виз, туристических страховок, приглашений и других документов, — рассказывает депутат в беседе с Life.ru.
Пользователю достаточно ввести все данные, оплатить услуги, после чего деньги исчезнут вместе с сайтом.
В ход идет контекстная реклама и мессенджеры, это позволяет выдавать липовые сайты в топе поисковой выдачи.
Чаще всего на уловки клюют пенсионеры, студенты и сезонные работники. Обманывают людей не только через взлом страниц, но и посредством психологического давления.
— Обещания простоты и скорости, особенно в таких чувствительных сферах, как международные поездки, — заявил Антон Немкин.
Ранее психолог Олеся Иневская дала советы, как не погрязнуть в чувстве вины, если попался на удочку мошенника.
Мошенничество — это не только про потерю денег, но и про разрушение базового ощущения, что мир безопасен, а «я достаточно разумен, чтобы в нем ориентироваться», рассказала «Газете.Ru» эксперт.
Ранее, популярные куклы лабубу стали новым инструментом в руках мошенников. Преступники начали использовать популярный на данный момент инфоповод, чтобы увеличить количество жертв. Об этом в разговоре с 360.ru заявила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.
Тем временем, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с R рассказал, как избавить мессенджеры от мошенников. Для этого нужно внедрять автоматическое выявление массовых подозрительных рассылок и звонков. Также стоит усиливать контроль за регистрацией и верификацией аккаунтов, пишет Rt.