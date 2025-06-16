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Москалькова: 324 человека эвакуировали из Ирана в связи с обострением конфликта

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке с территории Ирана прошла эвакуация 324 россиян, находившихся в стране. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также указала на важность рекомендаций Министерства иностранных дел России воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы.

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке с территории Ирана прошла эвакуация 324 россиян, находившихся в стране. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также указала на важность рекомендаций Министерства иностранных дел России воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы.

— Благодаря оперативной работе наших дипломатов: 14 июня через пункт пропуска «Астара» была эвакуирована первая группа из 86 человек, включая детей и граждан других дружественных государств; 15 июня организован безопасный переход границы для 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и деятели культуры, — сообщила российский омбудсмен.

Она выразила особую благодарность властям Азербайджана за проявленное гуманитарное отношение и всестороннее содействие в организации эвакуации россиян с иранских территорий. Москалькова подчеркнула, что продолжает следить за ситуацией и готова оперативно реагировать на все обращения граждан, о чем она написала в своем Telegram-канале.

В тот же день СМИ сообщили, что иранские войска начали готовиться к «очень большому» ракетному удару по территории Израиля в качестве ответа на предыдущие атаки Тель-Авива.