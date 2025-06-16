Москалькова: 324 человека эвакуировали из Ирана в связи с обострением конфликта

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке с территории Ирана прошла эвакуация 324 россиян, находившихся в стране. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также указала на важность рекомендаций Министерства иностранных дел России воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы.