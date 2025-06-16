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Умершего актера из «Каменской» Ульянова кремируют по решению родственников

Предположительно, причиной смерти актера мог стать инсульт.

Источник: Аргументы и факты

Родственники российского актера Павла Ульянова приняли решение кремировать его тело, сообщили aif.ru в его окружении.

«Пока тело находится в морге, проводится экспертиза. Из-за того, что он проживал один и его нашли через несколько дней после смерти, дело передано в полицию. После того, как вопросы будут решены, его кремируют», — сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, тел актера нашли через несколько дней после его смерти. Предполагается, что он скончался 9 или 10 июня, а тело обнаружили 12 июня. По мнению знакомых актера, причиной смерти мог стать инсульт.

Павел Ульянов начал сниматься в 1990-х. Актер участвовал в таких проектах, как «Даун Хаус», «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и другими. Также в 1991—2007 годах он служил в МХАТе имени Горького.