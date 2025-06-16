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На Эльбрусе ищут московских альпинистов, не вернувшихся после восхождения

На поиски двоих мужчин отправились спасатели Эльбрусского высокогорно поисково-спасательного отряда.

Источник: Аргументы и факты

В Кабардино-Балкарии спасатели начали поиски двух туристов из Москвы, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, мужчины не вернулись с похода в установленное время. Известно, что свой маршрут они предварительно не регистрировали.

Для поиска пропавших туристов привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Накануне стало известно о гибели двоих турецких туристов на Эльбрусе. Люди столкнулись с горной болезнью и начали просить о помощи на высоте 5,3 тысячи метров.

Ранее на Филиппинах нашёлся пропавший российский турист Антон Чернов, который в составе группы отправился на вулкан Талинис и перестал выходить на связь.