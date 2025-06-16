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Блогера-футболиста из Украины исключили из команды после языкового скандала

В Odesa Football Media Team назвали этот поступок «сознательной провокацией».

Источник: Аргументы и факты

Блогера-футболиста Рената Попружного выгнали из команды Odesa Football Media Team после того, как он поссорился с чемпионом Украины по футболу Евгением Селезневым из-за украинского языка.

Во время матча с FC Armat 16-летний Попружный призвал экс-футболиста сборной Украины говорить на украинском языке. В Odesa Football Media Team назвали этот поступок «сознательной провокацией».

«Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается. От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу», — следует из заявления команды.

Ранее сообщалось, что в банке Киева отказались обслуживать клиента из-за русского языка. При этом клиент свободно владеет украинским языком, что он показал в споре с работником финансовой организации.