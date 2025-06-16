Блогера-футболиста из Украины исключили из команды после языкового скандала

«Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается. От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу», — следует из заявления команды.