Блогера-футболиста из Украины исключили из команды после языкового скандала

Блогера-футболиста Рената Попружного выгнали из команды Odesa Football Media Team после того, как он поссорился с чемпионом Украины по футболу Евгением Селезневым из-за украинского языка.
Во время матча с FC Armat 16-летний Попружный призвал экс-футболиста сборной Украины говорить на украинском языке. В Odesa Football Media Team назвали этот поступок «сознательной провокацией».
«Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается. От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу», — следует из заявления команды.
Ранее сообщалось, что в банке Киева отказались обслуживать клиента из-за русского языка. При этом клиент свободно владеет украинским языком, что он показал в споре с работником финансовой организации.