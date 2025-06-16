Терапевт Волгина назвала лучший напиток в жаркую погоду

Обычная питьевая вода без газа поможет избежать обезвоживания организма в жаркую погоду. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
По словам медика, в жару не менее важно правильно питаться, чтобы слишком сильно не перегружать организм. Она отметила, что от кофе, алкоголя и сладких газировок лучше отказаться, поскольку они вредят здоровью сердечно-сосудистой системы.
— Чтобы избежать этого негативного влияния, в эти дни нужно особенно строго соблюдать правильный образ жизни: отказаться от вредных привычек, — передает слова Волгиной News.ru.
Кроме того, в современном мире многие люди не представляют свою жизнь без наушников. Они позволяют слушать любимую музыку во время прогулки и смотреть фильмы по дороге на работу. Однако с наступлением жары активное использование наушников может привести к страшным последствиям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, почему это может быть опасно для здоровья.