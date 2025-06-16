Россия эвакуировала более 300 человек из-за конфликта на Ближнем Востоке

В связи с обострением ситуации в ближневосточном регионе из Ирана эвакуировали 324 гражданина РФ и дружественных государств, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В своем Telegram-канале она рассказала, что через погранпереход «Астара» на границе с Азербайджаном 14 июня была эвакуирована первая группа из 86 человек, в которую вошли дети и граждане других дружественных государств. На следующий день был организован безопасный переход границы для 238 россиян, в числе которых были семьи дипломатов и деятели культуры, сказала омбудсмен.
Эвакуация стала возможной благодаря оперативной работе российских дипломатов из Ирана, отметила Москалькова.
Ранее сообщалось, что первой группой россиян из 86 человек оказалась съемочная группа российского кинорежиссера Федора Бондарчука. Затем Иран покинули музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского и 14 российских ученых.
Напомним, посольство РФ в Тегеране информировало, что находящиеся в Иране россияне могут покинуть республику через погранпереход «Астара» на границе с Азербайджаном, предварительно направив в дипведомство свои данные.