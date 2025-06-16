Россия эвакуировала более 300 человек из-за конфликта на Ближнем Востоке

В своем Telegram-канале она рассказала, что через погранпереход «Астара» на границе с Азербайджаном 14 июня была эвакуирована первая группа из 86 человек, в которую вошли дети и граждане других дружественных государств. На следующий день был организован безопасный переход границы для 238 россиян, в числе которых были семьи дипломатов и деятели культуры, сказала омбудсмен.