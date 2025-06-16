Военный летчик Попов: США не поддержат Израиль в конфликте с Ираном

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов поделился своим взглядом на противостояние Израиля и Ирана. По мнению военного эксперта, быстрой победы, на которую рассчитывали в Тель-Авиве, не будет. Более того, под вопросом поддержка со стороны США.
Несмотря на болезненные удары, Иран сможет продержаться в ракетной войне дольше своего противника. С одной стороны, сервисы отслеживания полетов отмечают, что США перебрасывают авиацию на базы ближе к зоне конфликта. С другой, отмечает Владимир Попов, Дональд Трамп вряд ли решится открыто ввязаться в конфликт, в основе которого нет территориальных притязаний.
Администрация Трампа не раз намекала, что Нетаньяху слишком торопит события и это не нравится хозяину Белого дома. Не раз звучали призывы не выбирать путь агрессии, в том числе и во время операции Израиля в Секторе Газа.
— Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира и, как будущий «миротворец», пытается уладить все конфликты. Не думаю, что он согласится открыто поддержать Израиль, даже когда у того все будет очень плохо, — отметил военный летчик в беседе с mk.ru.