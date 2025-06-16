Губернатор В. Федорищев пристыдил глав Самары и Тольятти за состояние пляжей

«Ну, коллеги, честно говоря, стыдно, что у нас такая подготовленность к пляжному сезону. При всем при том, что мы с вами комплекс мероприятий планировали с прошлого года, с прошлого года обращали внимание. В течение года говорили, деньги доводили, потом обсуждали еще, какие деньги в этом году довести, какие в следующем. А в итоге эмоциональное ощущение у жителей, что как-то все не так. Это неправильно. Это серьезное замечание. Я прошу по всем пляжам, которые до сих пор находятся в такой зоне критики людей, замечания максимально быстро устранить», — подытожил доклады мэров Тольятти и Самары губернатор Вячеслав Федорищев.