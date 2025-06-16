Губернатор В. Федорищев пристыдил глав Самары и Тольятти за состояние пляжей

Сразу несколько пляжей в самых больших городах Самарской области оказались неблагоустроенными к началу купального сезона. Эта проблема стала предметом обсуждения на совещании в облправительстве 16 июня.
О ненадлежащем состоянии пляжей жители региона пожаловались губернатору. О чем Вячеслав Федорищев сообщил в ходе совещания в правительстве Самарской области. Сначала глава региона адресовал недовольства жителей Тольятти главе Автограда Илье Сухих.
«Ездили на итальянский пляж. Пляж абсолютно не подготовлен к купальному сезону», — зачитал обращение тольяттинцев Вячеслав Федорищев.
Горожане пожаловались на заваленную песком дорогу вдоль пляжа, валяющиеся на берегу кирпичи и большие щели между досками в новых кабинках для переодевания.
«Да, там есть зазоры, но зазоры, я так думаю, что от 0,5 до 1 см, но это надо очень сильно подойти и глазом посмотреть, чтобы что-то увидеть, что происходит в этой кабинке», — ответил Илья Сухих.
По словам мэра Тольятти, песок на дороге вдоль пляжа появляется из-за ветра. В следующем году городские власти собираются поставить там забор, чтобы полностью снять «песочный» вопрос с повестки. Илья Сухих взял замечания в работу, но добавил, что ситуацию с итальянским пляжем жители передали слишком эмоционально, как все есть на самом деле.
«Есть фотографии, есть полный видеоотчет», — заверил мэр Тольятти.
Очередь дошла и до главы Самары. В областной столице официально пляжи открылись 12 июня. Но они, по мнению горожан, не готовы к купальному сезону. Губернатор спросил Ивана Носкова, почему на самарских пляжах работа по благоустройству проведена несвоевременно. В частности, после официального открытия там еще не разровняли песок и не установили скамейки и кабинки для переодевания.
По слова главы Самары, это произошло по причине того, что Рыбнадзор снял ограничения, связанные с нерестом, только 6 июня. После чего баржи стали подвозить на пляжи 20 тысяч тонн песка.
«Спасатели у нас 10-го числа работают. Здесь как бы отработали сразу. Но песок вот с 6-го числа рассыпаем. Сегодня заканчиваем», — доложил градоначальник.
То, как власти заканчивают, мы писали ранее, приложив к материалу фоторепортаж с пляжа, сделанный в обед 16 июня.
«Ну, коллеги, честно говоря, стыдно, что у нас такая подготовленность к пляжному сезону. При всем при том, что мы с вами комплекс мероприятий планировали с прошлого года, с прошлого года обращали внимание. В течение года говорили, деньги доводили, потом обсуждали еще, какие деньги в этом году довести, какие в следующем. А в итоге эмоциональное ощущение у жителей, что как-то все не так. Это неправильно. Это серьезное замечание. Я прошу по всем пляжам, которые до сих пор находятся в такой зоне критики людей, замечания максимально быстро устранить», — подытожил доклады мэров Тольятти и Самары губернатор Вячеслав Федорищев.
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